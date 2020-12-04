الجمعة 04-12-2020
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الجمعة، 04-12-2020 09:20 ص

تصريح جديد حول إمكانية منع العدوى عن طريق لقاح ضد كورونا

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الوكيل الإخباري- قال رئيس شركة "فايزر" ألبرت بورلا، إن الشركة ليست متأكدة مما إذا كان لقاحها يمنع انتقال فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى اختبار.

بسبب مشاكل في التوريد.. "فايزر" تنتج نصف جرعات لقاحها ضد كورونا
في شهر نوفمبر الماضي، أعلنت شركة "فايزر" أن لقاحها فعال بنسبة تزيد عن 90٪ في الوقاية من فيروس كورونا، وتقدمت بطلب للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء (FDA).

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إلا أن رئيس الشركة، كشف "أننا لسنا متأكدين مما إذا كان شخص ما يمكنه نقل الفيروس بعد أخذ اللقاح.. لذلك نعمل على إجراء المزيد من الأبحاث".


وطورت "Pfizer" الأمريكية لقاحا بالشراكة مع "BioNtech" الألمانية، وتمت الموافقة على الدواء للاستخدام في بريطانيا، ومن المتوقع أن يحصل قريبا على الموافقة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

 

المصدر: روسيا اليوم



 




 

 


 

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