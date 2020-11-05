تصريح جديد لمنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العالم يعيش في الوقت الحاضر مرحلة صعبة وحرجة من جائحة الفيروس التاجي "كورونا".

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وتقول ميليتا فوينوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية بروسيا، "ستكون الأشهر المقبلة صعبة جدا، وستواجه بعض البلدان أوضاعا صعبة للغاية". مشيرة إلى أن معدل الإصابات بفيروس كورونا في تسارع مستمر.

وأضافت، يعتقدون في منظمة الصحة العالمية، أنه من السابق لأوانه التنبؤ بالوقت الذي يمكن أن يعود العالم فيه إلى حياته السابقة لأن انتشار الفيروس التاجي مستمر بين السكان، حيث بمجرد تخفيف إجراءات الحجر الصحي والقيود المفروضة، يبدأ عدد المصابين بالازدياد ثانية.



واستنادا إلى هذا دعت الناس إلى الحذر واليقظة ومراعاة قواعد النظافة الشخصية وتعقيم اليدين وارتداء الكمامات.



وتقول، "لقد تعبنا جميعا من هذا الفيروس والقيود المفروضة، ولكن الفيروس لم يتعب أبدا".



روسيا اليوم

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