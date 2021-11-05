تطعيم 18 طفلا بالخطأ بلقاحات كورونا في فيتنام

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "فيتنام نيوز"، إنه تم في هانوي عن طريق الخطأ تطعيم 18 طفلا تتراوح أعمارهم بين شهرين وستة أشهر، بلقاحات ضد كورونا من إنتاج Pfizer و BioNTech.

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ونقلت الصحيفة، عن السلطات الصحية في العاصمة الفيتنامية، أن الحادث وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع في إحدى مناطق المدينة. وبعد أن علمت مديرية الصحة بالعاصمة بما جرى، تم نقل الأطفال إلى المستشفى للفحص والعلاج.



ووفقا للأطباء في مستشفى الأطفال الوطني في هانوي، لا تزال حالة هؤلاء الأطفال، مستقرة. ولكن بعد التطعيم، عانى بعضهم من ارتفاع في حرارة الجسم، وظهر احمرار وانتفاخ في موقع الحقن. وشددت الصحيفة، على أن هذه هي النتائج المعتادة للتطعيم. ونوهت الصحيفة، بأن وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثان لونغ، زار المستشفى مساء الخميس واطلع على حالة الأطفال. ودعا الوزير إلى زيادة المراقبة لمنع حدوث حالات مماثلة في المستقبل، ومعاقبة المسؤولين عن التطعيمات الخاطئة بشدة.

روسيا اليوم