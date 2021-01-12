تطوير آلية للكشف عن كورونا خلال دقيقة واحدة فقط

الوكيل الاخباري - طور مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لـ "سبير بنك"، خوارزمية يمكنها في غضون دقيقة تحديد احتمالية الإصابة بمرض فيروس كورونا عن طريق الصوت.

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وقال المختبر: "إن وجود الفيروس يتحدد بناء على نتائج استبيان قصير وثلاثة أنماط صوتية - الصوت والتنفس والسعال".



وينم تحويل الملفات الصوتية إلى مخطط طيفي يظهر طاقة الصوت على ترددات مختلفة. علاوة على ذلك، يتم تحليلها بواسطة شبكة عصبية تلافيفية عميقة، تم تدريبها على أكثر من ثلاثة آلاف عينة من أصوات التنفس والسعال التي تم جمعها من المرضى في العيادات الروسية.



وقال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة سبيربنك، ألكسندر فيداخين: "لم يحقق نموذجنا بعد دقة اختبار PCR البيولوجي، وهو أمر ليس مفاجئا، ولكنه يتمتع الآن بخصائص مماثلة".



وأضاف أن هذه ليست أداة تشخيص طبية، بل أداة فحص يومية شخصية - يستغرق إجراء الاختبار والحصول على النتيجة 60 ثانية فقط".



ويخطط "سبيربنك" في المستقبل القريب لإنشاء تطبيق خاص بهذه الخوارزمية، والذي سيصبح متاحا في App Store و Google Play.

سبوتنيك

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