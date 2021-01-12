الثلاثاء 12-01-2021
الوكيل الاخباري

استقبال مراجعي عيادات الاختصاص بالخدمات الطبية.. الأحد

الحكومة تبحث قرارات مصيرية هامة

إعادة فتح عيادات مدينة الحسين الطبية قريبا

أسعار الذهب الثلاثاء 12/1/2021

شكوى من افتقار جسر مشاة لمقومات السلامة في عمان

قرارات هامة تصدرها محكمة امن الدولة في قضية الاعتداء على السياح في جرش

الزارة .. منطقة سياحية خلابة تفتقر للتنظيم- صورة

انقلاب مفاجئ على حالة الطقس ومنخفض قادم

النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة

وفيات الثلاثاء 12/1/2021

الثلاثاء، 12-01-2021 12:14 م

تطوير آلية للكشف عن كورونا خلال دقيقة واحدة فقط

5fc4d60b4c59b75d897cf16c (Custom)


الوكيل الاخباري - طور مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لـ "سبير بنك"، خوارزمية يمكنها في غضون دقيقة تحديد احتمالية الإصابة بمرض فيروس كورونا عن طريق الصوت.

اضافة اعلان

وقال المختبر: "إن وجود الفيروس يتحدد بناء على نتائج استبيان قصير وثلاثة أنماط صوتية - الصوت والتنفس والسعال".


وينم تحويل الملفات الصوتية إلى مخطط طيفي يظهر طاقة الصوت على ترددات مختلفة. علاوة على ذلك، يتم تحليلها بواسطة شبكة عصبية تلافيفية عميقة، تم تدريبها على أكثر من ثلاثة آلاف عينة من أصوات التنفس والسعال التي تم جمعها من المرضى في العيادات الروسية.


وقال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة سبيربنك، ألكسندر فيداخين: "لم يحقق نموذجنا بعد دقة اختبار PCR البيولوجي، وهو أمر ليس مفاجئا، ولكنه يتمتع الآن بخصائص مماثلة".


وأضاف أن هذه ليست أداة تشخيص طبية، بل أداة فحص يومية شخصية - يستغرق إجراء الاختبار والحصول على النتيجة 60 ثانية فقط".


ويخطط "سبيربنك" في المستقبل القريب لإنشاء تطبيق خاص بهذه الخوارزمية، والذي سيصبح متاحا في App Store و Google Play.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
643 (Custom)

قطر تسجل 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Hong-Kong-China-Outbreak

الصين.. حجر لأسبوع كامل في مدينة لانغ فانغ بعد اكتشاف إصابة كورونا

GettyImages-1230482761

الصحة العالمية تعلن اكتشاف سلالة جديدة تماما لكورونا

127-112552-corona-toronto-very-dangerous-3 (Custom)

كندا: دعوة لإغلاق مدينة تورونتو بسبب تزايد حالات كورونا

12182710024887002839450135077213 (Custom)

غزة: 6 وفيات و413 اصابة جديدة بفيروس كورونا

19_2020-637210875561407609-140 (Custom)

ماليزيا تعلن حالة الطوارئ لمكافحة جائحة كورونا

أخبار متعلقة
19_2020-637210875561407609-140 (Custom)

ماليزيا تعلن حالة الطوارئ لمكافحة جائحة كورونا

18ipj-9

بعد بريطانيا.. سلالة مختلفة من كورونا تتفشى سريعا في جنوب أفريقيا

1-1402041

لماذا لا تثير سلالة كورونا الجديدة القلق؟.. الخبراء يشرحون

11-192-1200x675

سلالة كورونا الجديدة.. كيف تطورت وما مدى خطورتها؟

1-1325593

إيران: مشاورات مع روسيا والصين والهند لشراء لقاحات كورونا

115594135-0bc296f0-e394-479d-887c-65ff39c7ba0a-1606934161

أعراض شائعة قد تشعر بها بعد تلقي لقاح فايزر