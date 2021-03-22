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الإثنين، 22-03-2021 01:56 م

تطوير أول لقاح يؤخذ عبر الفم للوقاية من كورونا

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الوكيل الاخباري - تستعد شركة أدوية أمريكية لإطلاق المرحلة الأولى من التجارب السريرية، لما يمكن أن يصبح أول لقاح مضاد لفيروس كورونا يؤخذ عبر الفم.

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حيث إن الشركة أعلنت في عطلة الأسبوع عن مشروع مشترك مع شركة "بريماس بيوتيك" الأمريكية لتطوير لقاح فموي جديدة.

وأشارت إلى أنها تعتمد على التكنولوجيا التي تم تطويرها.    


وأوضحت أن الشركتين، شكلا معا شركة "أورافكس ميديكال"، حيث سيعتمد اللقاح المرتقب على خبرات "أوراميد" المتعلقة بالأدوية الفموية، وخبرات شركة بريماس في مجال اللقاح.


وجرى تواصل بين الشركتين في وقت مبكر من العام الجاري، بحسب ناداف كيدرون المدير التنفيذي لشركة "أوراميد"، الذي أوضح أن إداراتي الشركتين أدركتا أنه بإمكانهما إحداث ثورة في السوق.


وقال كيدرون إن: "اللقاح الفموي المضاد لكورونا سوف يزيل الكثير من العوائق، التي حول دون التوزيع السريع والواسع النطاق للقاح، الأمر الذي قد يمكن الناس من أخذ اللقاح بأنفسهم في المنزل".

 

 

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