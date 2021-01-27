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تعرف على أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا

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الأربعاء، 27-01-2021 04:28 م

تعرف على أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - توصل مسح بريطاني إلى أن الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا أكثر عرضة للإصابة بأعراض السعال واحتقان الحلق والشعور بالإرهاق لكن يقل لديهم احتمال فقدان حاستي التذوق والشم.
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ومن المعتقد أن هذه السلالة، التي اكتشفت في جنوب شرق بريطانيا خلال ديسمبر كانون الأول، أسرع انتشارا وربما تكون مرتبطة بارتفاع نسبة الوفيات وذلك رغم أن البيانات تشير إلى أن زيادة معدلات الوفيات غير مؤكدة وليست شديدة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن اختلافات أخرى لوحظت بين المصابين بهذه السلالة وغيرهم من مرضى كوفيد-19.

وأضاف في تحليل لخصائص المصابين بكوفيد-19 في انجلترا في الفترة من 15 نوفمبر تشرين الثاني الماضي حتى 16 يناير كانون الثاني الجاري أن فقدان حاستي التذوق والشم أقل شيوعا بكثير في المصابين بالسلالة الجديدة عن غيرهم.

وقال إن أعراضا أخرى أكثر شيوعا في المصابين بالسلالة البريطانية وأوضحها في السعال واحتقان الحلق والشعور بالتعب وألم العضلات وارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح أنه لا يوجد دليل على وجود اختلاف في الأعراض الخاصة بالجهاز الهضمي أو ضيق التنفس أو الصداع.

 




 

 


 

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