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الإثنين، 03-01-2022 12:12 م

تعرف على أعراض المرض المزدوج 'فلورونا'

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الوكيل الإخباري-كشفت هيئة المصل واللقاح في مصر عن أعراض الإصابة بما يسمى مرض "فلورونا"، وهي إصابة مزدوجة بفيروس كورونا والإنفلونزا، ومضاعفات الإصابة به، والفئات الأكثر عرضة له.

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وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، أوضح أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، أن "الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا في نفس التوقيت يؤثر على الجهاز المناعي ويسبب العديد من المضاعفات والأعراض التي تنتج عن الإصابة بفيروسين مختلفين، ويؤدي لزيادة الأعراض الجانبية"، لافتا إلى أنه "تم رصد أول حالة لسيدة تعاني من الإصابة بفيروس كورونا وفيروس الإنفلونزا داخل إسرائيل، فيما يعرف بفلورونا".


وأشار أمجد الحداد إلى أن "الأعراض التي تنتج عن الإصابة بـ"فلورونا"، تتشابه مع أعراض كورونا وأعراض الإنفلونزا"، موضحا أنها تتمثل بالأعراض الآتية:
"- ارتفاع درجة الحرارة 
- فقدان حاسة الشم والتذوق
- احتقان الحلق
- الشعور بالصداع
- ألم في المفاصل والعضلات
- سيلان الأنف".

 

وأكد الحداد أن "هناك العديد من المضاعفات التي تنتج عن الإصابة بفلورونا، خاصة للحالات المتأخرة التي  تعاني من مشاكل في جهاز المناعة"، مشيرا إلى أن "فلورونا يسبب التهابا حادا في الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى التأثير على الرئتين لدى المدخنين".


كما كشف رئيس قسم المناعة والحساسية أن "الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة بمرض فلورونا هم كبار السن، والأطفال، والأشخاص الذين يعانون من نقص مناعة"، مشددا على الالتزام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية المتمثلة في وضع الكمامة، وغسيل اليدين، والتباعد الجسدي والبدني، والتواجد في أماكن ذات تهوية جيدة".


كما لفت إلى أن "مرض فلورونا قد يصيب الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو الذين لم يحصلوا على لقاح الإنفلونزا خلال الفترة الماضية"، مؤكدا أهمية الحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بهذا المرض".

روسيا اليوم

 

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