تعرف على أول شخص تلقى مطعوم كورونا في العالم

الوكيل الإخباري - أصبحت امرأة في الـ90 من عمرها أول شخص يحصل على حقنة تطعيم ضد مرض كوفيد في برنامج التطعيم الشامل الذي بدأ في جميع أنحاء بريطانيا.

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وتناولت الحقنة في الساعة 06:31 صباحا بتوقيت غرينتش - وهي أول جرعة من 800.000 جرعة من لقاح فايزر بيونتيك، الذي سيعطى للمرضى في الأسابيع المقبلة.



ومن المتوقع وصول ما يقارب 4 ملايين جرعة بحلول نهاية الشهر الحالي.

وستلقح المراكز في بريطانيا الأشخاص الذين تجاوزوا الـ80 عاما، وبعض موظفي الصحة والرعاية الصحية أولا، بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفا وإعادة الحياة إلى طبيعتها.



المصدر : BBC



