الأحد 01-11-2020
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الأحد، 01-11-2020 05:34 ص

تعرف على اكثر الدول الاوروبية تاثراً بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - سجل عدد حالات العلاج داخل المستشفيات المرتبطة بفيروس كورونا رقما قياسيا في 14 دولة أوروبية على الاقل هذا الاسبوع، مع بدء موجة التفشي الثانية، وفق احصاء لفرانس برس يستند الى أرقام رسمية.

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والبلدان الاكثر تضررا هي الجمهورية التشيكية حيث بلغت حالات العلاج 62 لكل 100 ألف نسمة، تليها رومانيا ب57 وبلجيكا ب51 وبولندا ب39.


وتستند هذه الأرقام الى المعلومات التي تزودها المستشفيات في 35 من 52 دولة أوروبية، بينها معظم الدول المنضوية في الاتحاد الأوروبي.


وبالإجمال يخضع للعلاج في المستشفيات 135 ألف مصاب بالفيروس في 35 دولة أوروبية، مقارنة بأقل من 100 ألف قبل أسبوع.


والبلدان التي سجلت أكبر زيادة هي صربيا، حيث ارتفع عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات بنسبة 97 بالمئة، وبلجيكا بنسبة 81 بالمئة، والنمسا 69 بالمئة، وإيطاليا 65 بالمئة.

 

 

المصدر - البيان 

 


 




 

 


 

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