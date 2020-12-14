تعرف على 12 عارضا قد يواجهها الذين يتلقون لقاح كورونا

الوكيل الاخباري -
أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية قائمة تحتوي على 12 عارضا جانبيا قد يواجهها الأشخاص الذين يتلقون لقاح فايزر بيونتك المضاد لفيروس كورونا، مع بدء توزيع اللقاح في البلاد .اضافة اعلان
ولم يبلغ حتى الآن عن أعراض خطيرة، ويجب التذكر دوما بالفائدة الكبيرة لتلقي اللقاح لتحمل آثاره الجانبية، وهي على النحو التالي:
1. ألم في موقع الحقنة، أي في الذراع
2. تورم واحمرار في موقع الحقنة
3. ارتفاع في درجة الحرارة، وقد تصل إلى فوق الـ40
4. الشعور بالإرهاق
5. صداع في الرأس
6. ألم في العضلات
7. احتمال الإصابة بالقشعريرة
8. ألم في المفاصل
9. الشعور بالغثيان
10. توعك في الجسم، وهذا دليل على فعالية نظام المناعة
11. تضخم الغدد الليمفاوية
12. فرصة ضئيلة لردود فعل تحسسية شديدة