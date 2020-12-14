تعرف على 12 عارضا قد يواجهها الذين يتلقون لقاح كورونا

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية قائمة تحتوي على 12 عارضا جانبيا قد يواجهها الأشخاص الذين يتلقون لقاح فايزر بيونتك المضاد لفيروس كورونا، مع بدء توزيع اللقاح في البلاد .ولم يبلغ حتى الآن عن أعراض خطيرة، ويجب التذكر دوما بالفائدة الكبيرة لتلقي اللقاح لتحمل آثاره الجانبية، وهي على النحو التالي:1. ألم في موقع الحقنة، أي في الذراع2. تورم واحمرار في موقع الحقنة3. ارتفاع في درجة الحرارة، وقد تصل إلى فوق الـ404. الشعور بالإرهاق5. صداع في الرأس6. ألم في العضلات7. احتمال الإصابة بالقشعريرة8. ألم في المفاصل9. الشعور بالغثيان10. توعك في الجسم، وهذا دليل على فعالية نظام المناعة11. تضخم الغدد الليمفاوية12. فرصة ضئيلة لردود فعل تحسسية شديدة