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الأربعاء، 09-12-2020 08:45 م

تعليق أميركي رسمي بشأن أعراض لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - علق وزير الصحة الأميركي، أليكس أزار، الأربعاء، على أعراض لقاح فايزر الجديد لمكافحة فيروس كورونا، والذي يتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة بتصريح استخدامه قريبا، على خطى بريطانيا.
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وقال وزير الصحة الأميركي، إنه سمع بحالات الحساسية في بريطانيا بعد أخذ اللقاح، و”أنا متأكد من أن إدارة الغذاء والدواء ستدقق في ذلك”، وذلك خلال تواجده في قمة مستقبل الصحة.

وأضاف “إدارة الغذاء والدواء ستدقق في جميع التفاصيل المقدمة من قبل فايزر قبل أو توافق على منحه تصريح الاستخدام الطارئ”.

وأكد أزار أن الولايات المتحدة لديها 800 مليون جرعة من مختلف الشركات الست، التي تعمل على إنتاج لقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وأشار أزار إلى أن “شركة جونسون أند جونسون ستقدم لقاحها قريبا وسيكون فعالا خاصة وأنه سيكون جرعة واحدة وليس جرعتين”.

وعن خطة توزيع اللقاح عبر البلاد، قال أزار: “سيتم استخدام الطريقة ذاتها التي نعتمدها لتوزيع لقاح الإنفلونزا التي نعتمدها منذ سنوات وأبدت فعاليتها”.

وأكد أن الولايات المتحدة سيكون لديها 40 مليون جرعة بنهاية العام كافية لتلقيح 20 مليون أميركي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة سيكون لديها ما يكفي من اللقاح خلال الربع الثاني من العام المقبل لكل الأميركيين الذين يرغبون في أخذه.

وقال أزار: “اللقاحات حتى الآن فعالة من الجرعة الأولى لكن على الأشخاص العودة لتلقي الجرعة الثانية”.

وأضاف “لا معلومات حتى الآن عن قدرة اللقاحات على منع نقل الشخص الملقح من حمل الفيروس ونقل العدوى لشخص آخر غير ملقح”.

وعن التعامل مع الحكومة الأميركية القادمة، قال أزار: “لا ندير حكومتين في هذه الفترة لذلك لا نشرك فريق جو بايدن في كل النقاشات، لكننا نطلعهم على ما يجب أن يعرفوه”.

وكانت بريطانيا قد بدأت في تلقيح كبار السن والعاملين في المجال الطبي، باللقاح الذي طورته شركة الأدوية الأميركية “فايزر”، وشركة “بيونتك” الألمانية، الثلاثاء، وهو أول تطعيم في العالم باستخدام هذا اللقاح.

 




 

 


 

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