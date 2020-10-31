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السبت، 31-10-2020 07:47 ص

ازدحام في المرفأ الرئيسي

تعليق العمل في قناة بنما بسبب كورونا

بنما
قناة بنما


الوكيل الإخباري- تعطّل العمل بقناة بنما ، بسبب كورونا ،واضطرت السفن المحملة بالبضائع إلى جميع أنحاء العالم للانتظار عدة أيام للمرور عبر القناة بنما، حسب ما أفادت به وكالة "بلومبيرغ" للأنباء.

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وقالت المصادر إن زيادة وقت الانتظار للسفن المحملة بالبضائع، الذي يبلغ ما بين 10 و15 يوما، يساهم في ارتفاع كلفة استئجار ناقلات الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية ويضاعف الاضطرابات التي تؤثر على إمدادات الوقود فائق التبريد.


وقالت "بلومبيرغ" إن الفيروس الذي أصاب عاملين في القناة تسبب في ازدحام في المرفأ الرئيسي.


وتعد قناة بنما ممرا مائيا بالغ الأهمية للشحنات الواردة من الولايات المتحدة، المورد الأسرع نموا للغاز الطبيعي المسال، للوصول إلى الأسواق في قارة آسيا، أكبر المستهلكين.


وتؤثر أيام وساعات الانتظار الطويلة على شحنات الغاز الطبيعي، والغاز البترولي المسال المصدر من سواحل الخليج الأمريكية إلى قارة آسيا، وفقا لمصادر مطلعة.
كما يؤثر التأخير وارتفاع الكلفة على المعدلات الاقتصادية للإمدادات المصدرة من الولايات المتحدة إلى آسيا ما قد يجبر مالكي البضائع مستقبلا على اختيار طرق بديلة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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