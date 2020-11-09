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الإثنين، 09-11-2020 03:43 م

انتهاء المرحلة الثالثة من اختبارات اللقاح

تعليق بايدن على لقاح شركة فايزر ضد كورونا

ي
جو بايدن


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن لقاح شركة فايزر ضد فيروس كورونا سيستغرق شهورا قبل أن يكون هناك تطعيم على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت شركتا Pfizer وBioNTech أعلنتا اليوم الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح.

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وتوقعت شركة BioNTech الألمانية وشريكتها Pfizer الأمريكية أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري. وأكدت الشركتان أن اللقاح أظهر فعاليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به.


وقال بايدن إن إعلان شركة Pfizer Inc "خبر ممتاز"، لكنه حذر من أن التطعيم على نطاق واسع لا يزال على بعد أشهر وأن الأمريكيين بحاجة إلى الاستمرار في ارتداء الأقنعة والحفاظ على المسافات الاجتماعية.


وقال بايدن في بيان "أخبار اليوم هي أنباء رائعة لكنها لا تغير هذه الحقيقة.. إعلان Pfizer يبشر بفرصة تغيير ذلك العام المقبل، لكن المهام التي أمامنا الآن تبقى كما هي".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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