الثلاثاء 27-04-2021
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الثلاثاء، 27-04-2021 01:52 م

تغير الصوت قد ينذر بتعرض للإصابة بكورونا

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الوكيل الاخباري - يمكن أن تصبح الطفرات الجديدة لفيروس كورونا مقاومة للأجسام المضادة التي يسببها التطعيم.

وفي ظل هذا المناخ غير المستقر، من الضروري الانتباه إلى العلامات التحذيرية للإصابة بفيروس كورونا، مع ظهور المزيد من هذه الأعراض التي يتم الإبلاغ عنها من وقت لآخر.

وأبلغ الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق دراسة COVID Symptom عن تغييرات في أصواتهم أثرت على قدرتهم على الكلام، وأظهرت بيانات ملايين المساهمين في التطبيق أن الصوت الأجش يمكن أن يكون أحد أعراض الفيروس.

ووفقًا للفريق المسؤول عن التطبيق، فإن الصوت الأجش ليس من الأعراض الشائعة جدًا لفيروس كورونا، ومع ذلك، خلال بداية الوباء، أفاد الكثير من الموظفين السريريين أنهم أصيبوا بصوت أجش أثناء مرضهم.

ويمكن أن يختلف الصوت الأجش من شخص لآخر، فعلى سبيل المثال، قد يصبح صوتك أكثر خشونة أو عمقاً أو قسوة أو أكثر هدوءًا أو حتى يتغير في حدته.
إذا كان صوتك أجش، فقد تشعر أنك تحتاج إلى المزيد من الجهد للتحدث، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وأوضح الباحثون في تطبيق Symptom Study " نحن نعلم أن فيروس كورونا يؤثر على أنسجة الجهاز التنفسي لدينا والتي تعد الحنجرة جزءًا منها، وهذا يفسر لماذا بعض الناس يحصلون على صوت أجش أثناء العدوى".

ويضيف الباحثون " في حين أنه ليس مؤشرًا قويًا بشكل خاص على الإصابة بفيروس كورونا، إذا كان لديك صوت أجش غير مفسر، نعتقد أنه يجب عليك إجراء اختبار للتأكد".

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المصدر : العالم


 




 

 


 

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