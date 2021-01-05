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الثلاثاء، 05-01-2021 10:56 ص

تفاؤل حول لقاحات كورونا والسلالات الجديدة

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الوكيل الإخباري - في أعقاب الأنباء التي ترددت حول عدم قدرة اللقاحات المضادة لكورونا على صد الفيروس "المتحور"، دعا علماء بريطانيون إلى الهدوء وبعثوا رسائل طمأنة إلى الملايين حول العالم.

والاثنين انتشرت تقديرات بأن اللقاحات المضادة لكورونا التي تم تطويرها مؤخرا قد لا تكون فعالة أمام سلالة جديدة من الفيروس، رصدت لأول مرة في جنوب إفريقيا.

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ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن علماء بريطانيين، قولهم إنهم لا يرون سببا للذعر، رغم تصريح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، بأن السلالة التي اكتشفت في جنوب إفريقيا مثيرة للمخاوف.


وفي ديسمبر الماضي، جاء الإعلان عن سلالة جديدة من كورونا في جنوب إفريقيا، بعد أيام قليلة على اكتشاف سلالة شبيهة في بريطانيا.

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ويظهر التحليل الجيني الجديد أن السلالة الجديدة تشترك في بعض القواسم مع النوع المنتشر في بريطانيا، لكنها تتطور بصورة منفصلة.


وذكرت تقارير أن سلالة جنوب إفريقيا تتميز بأنها أكثر عدوى من سابقاتها، وربما تصيب الشباب، وقد تكون مقاومة أكثر للقاحات من النسخ الحالية من الوباء.
لكن تلك التقارير لم تكن مدعومة بأدلة قاطعة.

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وقال علماء إن حدوث طفرات في الفيروسات أمر طبيعي، لكنهم يرجحون بنسبة كبيرة أن تظل اللقاحات فعالة في حماية الأشخاص من الإصابة بالوباء.


ومع ذلك، فهم يؤكدون أنهم يراقبون عن كثب التطورات في جنوب إفريقيا.

 

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