تفاصيل اصابات ووفيات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
نشرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردناضافة اعلان
وتالياً التفاصيل :
الإصابات والشفاء والفحوصات:
- سُجِّلت (1235) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:
• (1227) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:
▪︎ (742) في محافظة العاصمة عمّان.
▪︎ (97) في محافظة الكرك.
▪︎ (35) في محافظة معان، منها (15) في البترا.
▪︎ (24) في محافظة جرش.
▪︎ (9) في محافظة مأدبا.
▪︎ (7) في محافظة العقبة. o 200)) في محافظة الزرقاء.
▪︎ (59) في محافظة إربد، منها (17) في الرمثا.
▪︎ (31) في محافظة البلقاء.
▪︎ (13) في محافظة المفرق.
▪︎ (8) في محافظة عجلون.
▪︎ (2) في محافظة الطفيلة.
• (8) حالات خارجيّة، بين القادمين من خارج المملكة.
▪︎ وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (23998) حالة.
▪︎ سُجّلت (15) حالة وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (181) حالات.
▪︎ سُجّلت (139) حالة شفاء هذا اليوم، (18) في مستشفى الأمير حمزة، و(106) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(10) في مستشفى الملكة علياء، و(5) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.
▪︎ تمّ إجراء (12280) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1399752) فحصاً.