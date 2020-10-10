تفاصيل اصابات ووفيات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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نشرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتالياً التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:- سُجِّلت (1235) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:• (1227) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:▪︎ (742) في محافظة العاصمة عمّان.▪︎ (97) في محافظة الكرك.▪︎ (35) في محافظة معان، منها (15) في البترا.▪︎ (24) في محافظة جرش.▪︎ (9) في محافظة مأدبا.▪︎ (7) في محافظة العقبة. o 200)) في محافظة الزرقاء.▪︎ (59) في محافظة إربد، منها (17) في الرمثا.▪︎ (31) في محافظة البلقاء.▪︎ (13) في محافظة المفرق.▪︎ (8) في محافظة عجلون.▪︎ (2) في محافظة الطفيلة.• (8) حالات خارجيّة، بين القادمين من خارج المملكة.▪︎ وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (23998) حالة.▪︎ سُجّلت (15) حالة وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (181) حالات.▪︎ سُجّلت (139) حالة شفاء هذا اليوم، (18) في مستشفى الأمير حمزة، و(106) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(10) في مستشفى الملكة علياء، و(5) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.▪︎ تمّ إجراء (12280) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1399752) فحصاً.