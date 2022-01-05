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الأربعاء، 05-01-2022 12:41 م

تفاصيل عن فلورونا الجديد.. كيف تعرف أنك مصاب به؟

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الوكيل الاخباري - أدت الإصابة المزدوجة بفيروس كورونا والإنفلونزا مؤخراً إلى ظهور مصطلح فلورونا، الذي أصبح سماعه يشكّل نوعاً من التوتر الجديد.

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وأثار ذلك القلق خلال أشهر الشتاء في أماكن أخرى مع ارتفاع حالات الإصابة بالإنفلونزا.

 

لكن العلماء الذين أبلغوا عن الحالة النادرة لامرأة شابة قالوا إن أعراضها خفيفة، وفقاً لصحيفة "ذا صن" The Sun.

 


ويساور الكثيرين عدة أسئلة حول فلورونا، وأهمها أعراضه، فما هي الأعراض الشائعة التي تؤكد الإصابة بالفيروس المزدوج.

 

 

مرض فلورونا ناتج في الواقع عن الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا معاً.

 

وظلت مستويات الإنفلونزا منخفضة على مستوى العالم منذ بداية وباء كورونا، بسبب نقص الاختلاط الاجتماعي.

 

لكن هذا الشتاء، مع عودة الحياة لطبيعتها في المزيد من البلدان خلال الأشهر الباردة، أصبح هناك احتمال أكبر أن تكون الإصابات بالإنفلونزا أعلى.


ويقترن ذلك بالانتشار السريع لـمتحور أوميكرون حول العالم.

 

ورغم أنه أكثر اعتدالاً ويمكن التغلب عليه بواسطة اللقاحات، إلا أن ذلك يعني أنه من المحتمل ظهور المزيد من حالات العدوى المزدوجة أيضاً.

أعراض أوميكرون تشبه الأنفلونزا

 وأوميكرون السائد حاليا حول العالم يظهر إلى حد كبير في شكل أعراض البرد أو الإنفلونزا.


ودعونا نذكّر بالأعراض الشائعة لفيروس كورونا ومتحوراته، والتي تشمل:


- حمى أو قشعريرة.
- سعال.
- ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس.
- إعياء.
- آلام في العضلات أو الجسم.
- صداع الرأس.
- فقدان جديد في حاسة التذوق أو الشم.
- التهاب الحلق.
- احتقان أو سيلان الأنف.
- الغثيان أو القيء.
- إسهال.


أما عن أعراض فيروس الأنفلونزا الشائعة فتشمل:

 


- حمى أو الشعور بالحمى.
- سعال.
- التهاب الحلق.
- سيلان أو انسداد الأنف.
- آلام في العضلات أو الجسم.
- الصداع.
- إعياء.
- القيء والإسهال (أكثر شيوعاً عند الأطفال).

 

 

 

 

المصدر : العربية

 

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