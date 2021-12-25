السبت 25-12-2021
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السبت، 25-12-2021 08:12 ص

تفاصيل وفيات كورونا حول العالم

كورونا العالم


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 278.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو 5.4 مليون وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 278.866.214، وإجمالي الوفيات 5.392.020 .


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ816.362 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 51.962.787.


تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ618.655 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.234.623.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 479.133 وإجمالي إصابات   34.772.626


وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ298.508 وإجمالي إصابات 3.943.764. 


وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 296.268 وإجمالي إصابات 10.164.951.
وسادسا البيرو بإجمالي وفيات202.242 وإجمالي إصابات 2.271.549.


وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 148.324 وإجمالي إصابات 11.958.841.


وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.047 وإجمالي إصابات 4.261.412


وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 136.386 وإجمالي إصابات 5.567.644.


تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 131.306 وإجمالي إصابات 6.181.784.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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