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الثلاثاء، 19-07-2022 10:01 ص

تفاقم تفشي كورونا في الصين

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الوكيل الإخباري - ساء الوضع المرتبط بتفشي فيروس كورونا في الصين خلال مطلع الأسبوع، حيث أعلنت المزيد من الأماكن عن تسجيل حالات إصابة بمرض كورونا، وتم فرض القيود لمكافحة انتشاره، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء يوم الاثنين.

وتعتبر مدينة "بيهاي" السياحية الساحلية الواقعة في مقاطعة جوانجشي بجنوب الصين، أحدث بؤرة لتفشي فيروس كورونا، حيث تم تسجيل أكثر من 560 حالة إصابة خلال أسبوع منذ ظهور أول حالة إصابة تم اكتشافها.

وأغلقت المدينة منطقتين على الأقل، حيث طلبت من السكان في المنطقتين البقاء في منازلهم، مع القيام بجولات متعددة من حملات إجراء الاختبارات الجماعية.

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وتسبب فرض القيود في تقطع السبل بأكثر من 2000 سائح، بينما تبدأ العطلة الصيفية الخاصة بالمدارس في جميع أنحاء الصين يوم الاثنين.

 

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