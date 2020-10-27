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الثلاثاء، 27-10-2020 07:25 ص

تتبع ما لا يقل عن 21 إصابة بالولاية

تفشي كورونا في ولاية أمريكية بسبب ترامب

مي
تجمع انتخابي لترامب في بنسيلفانيا


الوكيل الإخباري - سجلت ولاية مينيسوتا الأمريكية إصابات بفيروس كورونا، مرتبطة بتجمعات انتخابية للرئيس الأمريكي ترامب عقدت في شهر سبتمبر الماضي.

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وكشفت وزارة الصحة في مينيسوتا، أنه تم تتبع ما لا يقل عن 21 إصابة بالفيروس رصدت في تجمع انتخابي في بيميدجي في 18 سبتمبر، وخلال خطاب لنائب الرئيس مايك بنس في 24 سبتمبر في مينيابوليس، ومؤتمر عقده ترامب في 30 سبتمبر في دولوث.

وفي الشهر الذي تلا التجمع، بلغ متوسط الحالات الجديدة لمدة سبعة أيام في مقاطعة بلترامي حيث تقع بيميدجي، 2.85 حالة جديدة يوميا، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.


وارتفعت حالات الإصابات اليومية إلى 3، في يوم المسيرة، ولكن بعد أربعة أسابيع، زاد متوسط معدلها إلى أكثر من أربعة أضعاف، ليصل إلى 14.57 حالة جديدة يوميا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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