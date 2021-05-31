تفشي كورونا يمدد الحظر الجزئي بالعراق

الوكيل الإخباري - لم يعد هناك خيار أمام السلطات العراقية سوى تمديد الحظر الجزئي في أنحاء البلاد، مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، كما تقول، لكن خبراء يرون عدم جدوى هذا الحظر، كونه يتم في ساعات لا تشهد ازدحاما.



وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، والتي يرأسها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تمديد العمل بالحظر الجزئي، الذي يمتد من الساعة 9 مساءا ولغاية الساعة 5 صباحا، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

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وكانت السلطات العراقية قد قررت، في أول أيام عيد الفطر، يوم 13 مايو الجاري، إلغاء العمل بحظر التجول الشامل، طيلة أيام العيد وعلى مدى 10 أيام من 12 إلى 22 مايو، والذي كانت قد أعلنت عنه قبل العيد.



التذمر الشعبي

لكن مع اتساع رقعة التذمر الشعبي من القرار، خففت السلطات الحظر ليصبح جزئيا، أي من الساعة 9 مساء إلى الساعة 5 صباحا، في كافة أيام الأسبوع.



ويتضمن قرار الحظر الجزئي الذي مدد العمل به، السماح بفتح المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي، من الصباح وحتى ساعات المساء الأولى، مع الابقاء على قاعات الأفراح والأعراس، ودور السينما والمسابح مغلقة .



وشددت السلطات على ضرورة التقيد بتطبيق الاجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي، مع تغريم المخالفين.

المصدر : سكاي نيوز