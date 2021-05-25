الثلاثاء 25-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ارتفاع على الحرارة الثلاثاء

وفاة في مشاجرة بعمان

جوجل يحتفل بعيد الاستقلال

حماس ترفض التهدئة وفق شروط الإحتلال

الاحتلال يعيد فتح معبر ابو سالم أمام دخول الاغذية والوقود

تشكيل هيئة إدارية مؤقتة جديدة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية

غزة :ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 253 شهيدا

الاحتلال يواصل منع وصول امدادات الغذاء والوقود إلى غزة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المناصير والمحاميد

وصول الطفلتين ساره وفرح من قطاع غزة لمدينة الحسين الطبية

الثلاثاء، 25-05-2021 05:50 ص

تفعل خدمة ديليفري للتطعيم ضد كورونا في مصر

_110538343_92a6aa44-a1f0-4ecb-b093-4ec348d2dc0d


أكد مسؤول في وزارة الصحة المصرية أن الوزارة اتخذت قرارا بالعمل بخدمة التطعيم ضد كورونا في المنازل للفئات المستحقة، مشيرا إلى أن الخدمة تخص الفئات غير القادرة على الحركة.

اضافة اعلان

وقال الدكتور رامي جلال، مدير مكتب مساعد وزيرة الصحة، في تصريح إنه "استجابة وتخفيفا على الحالات المستحقة اتخذت وزارة الصحة والسكان خدمة التطعيم في المنزل للفئات المستحقة، وتم تعميم مركز في محافظات الجمهورية بالكامل".
ولفت إلى أن "الخدمة تخص الفئات غير القادرة على الحركة".


وأضاف أن "الخطوات التي تتم للحصول على الخدمة تتمثل في التسجيل على الموقع الرسمي الخاصة بالتطعيم، وبعدها يتم الاتصال بالخط الساخن، وفي نهاية اليوم يتم تحديد المواطنين المستحقين، وعلى الفور تتحرك السيارة للمنزل المستهدف بعد التأكد أن الحالة مستحقة".
المصدر:روسيا اليوم 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
بحرين

البحرين تسجل زيادة قياسية في وفيات كورونا مع ارتفاع الإصابات

مص

هيئة الدواء المصرية تصدر تحذيرا هاما..بعد اكتشاف 3 إصابات بالفطر الأسود

ايطاليا

إيطاليا.. 110 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و2490 إصابة

الهند

الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا في 40 يوما

بريطانيااا

بريطانيا.. ثلاث حالات وفاة و2439 إصابة جديدة بكورونا

كويت

الكويت.. نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 95%

أخبار متعلقة
608a8b964c59b710880c4374

تحركات في مصر بعد تدهور الوضع الوبائي في أكبر محافظات الصعيد

608a49534c59b7263f2ef190

الصحة المصرية تصدر بيانا هاما بخصوص الوضع الوبائي

مصر

مصر.. عودة إصابات ووفيات كورونا للارتفاع

مصررر

مصر..حملات أمنية مكثفة لضبط مخالفي إجراءات الوقاية من كورونا

مصر

مصر.. 51 وفاة جديدة بكورونا

608538f6423604284551209f

الكشف عن كمية وكيفية تصنيع لقاح 'سبوتنيك V' داخل مصر