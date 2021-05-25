الأربعاء 26-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأمم المتحدة تدعو لفتح جميع معابر قطاع غزة

مجلس نقابة الصحفيين يهنئ بعيد الاستقلال

وزير الصحة : جميع اللقاحات المتوفرة في مراكز التطعيم آمنة

الصحة البريطانية: تسجيل 15 وفاة و 2493 إصابة بكورونا

الأهرام المصرية تنشر مقالاً للعضايلة بمناسبة عيد الاستقلال

معالم أبوظبي تتزين بعلم الاردن - صور

من هي السيدة التي غنت للملك خلال تكريمها ؟ - فيديو

فتح كافة القطاعات وتعديل ساعات الحظر الليلي في هذا الموعد

بيان صادر عن الديوان الملكي حول احتفالية عيد الاستقلال

الصحة: لم تظهر أعراض جانبية للمطعوم

الثلاثاء، 25-05-2021 05:50 ص

تفعيل خدمة ديليفري للتطعيم ضد كورونا في مصر

_110538343_92a6aa44-a1f0-4ecb-b093-4ec348d2dc0d


أكد مسؤول في وزارة الصحة المصرية أن الوزارة اتخذت قرارا بالعمل بخدمة التطعيم ضد كورونا في المنازل للفئات المستحقة، مشيرا إلى أن الخدمة تخص الفئات غير القادرة على الحركة.

اضافة اعلان

وقال الدكتور رامي جلال، مدير مكتب مساعد وزيرة الصحة، في تصريح إنه "استجابة وتخفيفا على الحالات المستحقة اتخذت وزارة الصحة والسكان خدمة التطعيم في المنزل للفئات المستحقة، وتم تعميم مركز في محافظات الجمهورية بالكامل".
ولفت إلى أن "الخدمة تخص الفئات غير القادرة على الحركة".


وأضاف أن "الخطوات التي تتم للحصول على الخدمة تتمثل في التسجيل على الموقع الرسمي الخاصة بالتطعيم، وبعدها يتم الاتصال بالخط الساخن، وفي نهاية اليوم يتم تحديد المواطنين المستحقين، وعلى الفور تتحرك السيارة للمنزل المستهدف بعد التأكد أن الحالة مستحقة".
المصدر:روسيا اليوم 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا

الصحة البريطانية: تسجيل 15 وفاة و 2493 إصابة بكورونا

507191ee-5e58-490f-a680-e0b944fb838f

ملايين الجرعات من لقاح كورونا قد تتخلص منها هونغ كونغ

201202-woman-quarantine-se-1103a-3432584

توصيات حول كيفية مكافحة متلازمة ما بعد كوفيد-19

الهند

لليوم الـ41 على التوالي.. تراجع إصابات كورونا في الهند

_116681491__116681503_065384827

الصحة العالمية : من كل مليون شخص تلقى لقاح استرازينيكا من 4-6 اشخاص ظهرت عليهم اعراض خطيرة

1-1436756

تحذير من 'الفطر الأصفر'.. يدمر الأعضاء الداخلية للجسم

أخبار متعلقة
608a8b964c59b710880c4374

تحركات في مصر بعد تدهور الوضع الوبائي في أكبر محافظات الصعيد

608a49534c59b7263f2ef190

الصحة المصرية تصدر بيانا هاما بخصوص الوضع الوبائي

مصر

مصر.. عودة إصابات ووفيات كورونا للارتفاع

مصررر

مصر..حملات أمنية مكثفة لضبط مخالفي إجراءات الوقاية من كورونا

مصر

مصر.. 51 وفاة جديدة بكورونا

608538f6423604284551209f

الكشف عن كمية وكيفية تصنيع لقاح 'سبوتنيك V' داخل مصر