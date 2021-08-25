تقرير جديد للمخابرات الأمريكية حول لغز منشأ كورونا

الوكيل الاخباري- قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن التقرير المخابراتي الذي كان قد طلبه الرئيس الأمريكي جو بايدن من المخابرات عن أصل فيروس كورونا وطريقة انتشاره، والذي تسلّمه يوم أمس الثلاثاء، لم يحسم الجدل حول حول ما إذا كان كوفيد19 قد انتقل إلى البشر بشكل طبيعي، أو أنه انتشر عبر تسريب معملي.



وقالت الصحيفة إن التقييم الجديد، الذي أمر به الرئيس بايدن قبل 90 يوما، يسلط الضوء على التحدي الصعب الذي تواجهه الإدارة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات من بكين من شأنها أن تلقي الضوء على كيفية بدء الوباء العالمي.



ونقلت الصحيفة قول مسؤولين حاليين وسابقين إن هذه المستخلصات الاستخبارية تؤكد أهمية حث الصين على مشاركة السجلات المختبرية وعينات الجينوم وغيرها من البيانات التي يمكن أن توفر مزيدا من الضوء على أصول الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من أربعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم.

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المصدر: إرم