الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

النائب العام يصادق على قرار الظن بقضية أسامة العجارمة

ضبط اعتداءات جديدة كبيرة على خطوط مياه رئيسية في ثلاث محافظات

تقرير صادر عن وزارة التنمية وسط تأثير كورونا

بدء المرحلة التجريبية لتفعيل الهوية الرقمية

بلعاوي لـ الوكيل : الإجازة النهائية للقاح فايزر تزيد الإقبال عليه

تقرير جديد للمخابرات الأمريكية حول لغز منشأ كورونا

الصحة الفلسطينية: ارتفاع إصابات كورونا بوتيرة سريعة

القبض على متسلل من سوريا إلى الأردن

البدور لـ الوكيل : المملكة في مأمن لفتح القطاعات ورفع القيود

عاجل

بلعاوي لـ الوكيل : الإجازة النهائية للقاح فايزر تزيد الإقبال عليه

الأربعاء، 25-08-2021 10:43 ص

تقرير جديد للمخابرات الأمريكية حول لغز منشأ كورونا

origincovid


الوكيل الاخباري- قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن التقرير المخابراتي الذي كان قد طلبه الرئيس الأمريكي جو بايدن من المخابرات عن أصل فيروس كورونا وطريقة انتشاره، والذي تسلّمه يوم أمس الثلاثاء، لم يحسم الجدل حول حول ما إذا كان كوفيد19 قد انتقل إلى البشر بشكل طبيعي، أو أنه انتشر عبر تسريب معملي.

وقالت الصحيفة إن التقييم الجديد، الذي أمر به الرئيس بايدن قبل 90 يوما، يسلط الضوء على التحدي الصعب الذي تواجهه الإدارة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات من بكين من شأنها أن تلقي الضوء على كيفية بدء الوباء العالمي.

ونقلت الصحيفة قول مسؤولين حاليين وسابقين إن هذه المستخلصات الاستخبارية تؤكد أهمية حث الصين على مشاركة السجلات المختبرية وعينات الجينوم وغيرها من البيانات التي يمكن أن توفر مزيدا من الضوء على أصول الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من أربعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم.

اضافة اعلان

 

المصدر: إرم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6125eebd4c59b762803d2b99

الصحة الفلسطينية: ارتفاع إصابات كورونا بوتيرة سريعة

6125e9f54236044e3c5bddd5

إندونيسيا تعتمد استخدام لقاح سبوتنيك V الروسي المضاد لكورونا

8202121142334369486687

الإمارات تسجل أدنى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ 240 يوما

كورونا 4

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بكورونا

6125c9614236044e3c5bddb8

الهند إصابات كورونا اليومية تعاود الارتفاع

thumbs_b_c_00a6fd4f1d9969a431035844b8408065

فلسطين .. 729 ألف شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أخبار متعلقة
w

بريطانيا: 24 وفاة و 21952 اصابة بكورونا

بايدن

الرئيس الأمريكي: نستعد لمواجهة كورونا بطريقة غير مسبوقة

News-P-577561-637496785261064284

ما هي مدة فقدان حاسة الشم بين مصابي كورونا؟

6107acf74c59b70e7168cb1b

روسيا.. 23508 إصابة جديدة بكورونا

127-100117-british-corona-strain-60-countries_700x400

اكتشاف متحور جديد لكورونا أشد فتكا في بريطانيا

b20fff0c-cbc7-4cf8-92f4-6a92e361eadc_16x9_1200x676

تحذير من مخاطر عدم المساواة في الحصول على لقاحات كورونا!