الوكيل الاخباري -

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، السبت، تلقيح مليون فرنسي ضد كورونا، بعد نحو شهر من بدء حملة التطعيم في البلاد.وكتب كاستيكس على "تويتر": "إلى جميع أساتذتنا، إلى جميع نوابنا، وكل طواقم وموظفي المحافظات والوكالات الإقليمية للصحة والمؤسسات الصحية، إلى أولئك الذين يوحدون قواهم في هذه الحملة الاستثنائية للتلقيح: شكرا".وكانت الحكومة تسعى إلى تلقيح مليون فرنسي بحلول نهاية يناير/كانون الثاني.وأثارت الانطلاقة البطيئة للحملة التي بدأت في 27 ديسمبر/ كانون الأول انتقادات واسعة، ودفعت الحكومة إلى توسيع الفئات المؤهلة للتلقيح في شكل أسرع من المتوقع.