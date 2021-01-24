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الأحد، 24-01-2021 12:10 ص

تلقيح مليون فرنسي ضد كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، السبت، تلقيح مليون فرنسي ضد كورونا، بعد نحو شهر من بدء حملة التطعيم في البلاد.
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وكتب كاستيكس على "تويتر": "إلى جميع أساتذتنا، إلى جميع نوابنا، وكل طواقم وموظفي المحافظات والوكالات الإقليمية للصحة والمؤسسات الصحية، إلى أولئك الذين يوحدون قواهم في هذه الحملة الاستثنائية للتلقيح: شكرا". 

وكانت الحكومة تسعى إلى تلقيح مليون فرنسي بحلول نهاية يناير/كانون الثاني.

وأثارت الانطلاقة البطيئة للحملة التي بدأت في 27 ديسمبر/ كانون الأول انتقادات واسعة، ودفعت الحكومة إلى توسيع الفئات المؤهلة للتلقيح في شكل أسرع من المتوقع.

 




 

 


 

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