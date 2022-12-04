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الأحد، 04-12-2022 02:52 م

تناول البروكلي والتوت يسبب الإصابة بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - حذرت وكالة معايير الغذاء البريطانية من أن تناول البروكلي والتوت قد يتسبب بالإصابة بكوفيد-19.

وكشفت اختبارات أجرتها الوكالة مؤخرا أن فيروس كورونا يعيش لفترات أطول على الأطعمة ذات الأسطح غير المستوية مثل البروكلي والتوت، مقارنة مع الخضراوات والفواكه ذات القشرة الناعمة مثل التفاح.

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لكن علماء الوكالة أكدوا بأن مخاطر تناول البروكلي والتوت على المستهلكين لا تزال منخفضة للغاية، وفقما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

أطعمة ملوثة بالفيروس
- أظهرت الاختبارات المعملية الخاصة بوكالة معايير الغذاء البريطانية، أن فيروس "سارس- كوف-2" رصد على العبوات والمواد الغذائية بما في ذلك الفاكهة والمشروبات المعبأة في زجاجات، والتي قد يضعها الناس في أفواههم دون طهي أو غسل.
- تباينت النتائج، حيث أظهرت معظم الأطعمة التي تم اختبارها انخفاضا ملحوظا في مستويات التلوث بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأولى.
- بالنسبة للفلفل والخبز واللحوم والأجبان، تم اكتشاف الفيروس المعدي لعدة أيام في ظل بعض الظروف.
- الفيروس كان موجودا أيضا لعدة ساعات على سطح الكرواسان والمخبوزات المزينة بالشوكولاتة.
- لاحظ الخبراء أن الأطعمة الملوثة بالفيروس التاجي كانت بمستويات منخفضة، وستتطلب وقتا قصيرا للانخفاض إلى معدلات غير قابلة للكشف.
- أكد الخبراء أن ما توصلوا إليه من نتائج "يعزز الحاجة إلى اتباع إرشادات صارمة بشأن الحفاظ على تدابير المناولة الصحية المناسبة وعرض الأطعمة غير المعبأة أو المغلفة".

 

سكاي نيوز 

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