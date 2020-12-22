تنبيه من خطأ فادح في علاج كورونا منزليا !

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الوكيل الاخباري - لاحظ طبيب التخدير والإنعاش الروسي ألوك ميشرا، الذي يعمل في مستشفى المدينة المركزية في كاسبيسك في داغستان الروسية، أن مرضى كورونا الذين يتناولون المضادات الحيوية لفترة طويلة يدخلون العناية المركزة في أغلب الأحيان.

وأضاف ميشرا "العديد من المرضى هم يدخلون أنفسهم إلى العناية المركزة، بسبب تناول جرعات كبيرة من المضادات الحيوية، لتلافي دخول المستشفى، والنتيجة هي انسداد الرئتين".

ونصح ميشرا بأن تكون أكثر حذرا بشأن صحتك، إذا لم تختفي الأعراض بعد يومين، فأنت بحاجة إلى الاتصال بالطبيب وإجراء التصوير المقطعي للرئتين".

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يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت في وقت سابق، من تناول المضادات الحيوية بشكل مفرط، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى أن يصبح هذا النوع من العلاجات غير فعال.


وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 28776 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 7237 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2906503 إصابة.

 

سبوتنيك

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