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الخميس، 28-01-2021 08:34 ص

تنبيه هام للحوامل من منظمة الصحة العالمية حول اخذ لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - نصحت منظمة الصحة العالمية النساء الحوامل بعدم تلقي لقاح شركة "مودرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد، إلا إذا كن عاملات في مجال الرعاية الصحية أو يعانين من حالات مرضية سابقة.

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وقالت المنظمة عبر موقعها على الإنترنت : "في حين أن الحمل يعرض النساء لخطر أكبر للإصابة بكوفيد 19، فإن استخدام هذا اللقاح لدى النساء الحوامل غير موصى به حاليا، إلا إذا كن معرضات لخطر التعرض العالي للفيروس (مثل العاملات في الرعاية الصحية)".


ووفقا للمنظمة، فإن لقاح "مودرنا" يحتاج إلى المزيد من البيانات والتجارب السريرية على النساء الحوامل قبل أن تتمكن منظمة الصحة العالمية من التوصية به لهذه الفئة.

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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