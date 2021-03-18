الخميس 18-03-2021
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الخميس، 18-03-2021 10:40 ص

تنزانيا تعلن سبب وفاة رئيسها

تانزانيا
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قالت السلطات التنزانية إن سبب وفاة رئيس البلاد، جون ماغوفولي، هو معاناته من مشاكل في القلب، نافية بذلك التقارير التي تحدثت أن سبب وفاته هو إصابته بفيروس كورونا.

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وكان ماغوفولي قبل ذلك قد أنكر وجود فيروس كورونا، وحظر أيضا الصحافة المحلية من تغطية موضوع الوباء دون موافقة السلطات.


ودون أن يتطرق للحديث عن فيروس كورونا، حث السكان في خضم تفشي الوباء، على الصلاة لمدة ثلاثة أيام لمكافحة أمراض الجهاز التنفسي، وشدد على أنه لن يقوم بإغلاق البلاد، كما صرح أنه لا يخطط لشراء اللقاحات.


وتوفي ماغوفولي بعد غياب لمدة أسبوعين عن الحياة العامة، فيما أعلنت المعارضة أنها واثقة من أن سبب الوفاة هو فيروس كورونا.

 

روسيا اليوم

 



 




 

 


 

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