تواصل ارتفاع عدد وفيات كورونا في الهند

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفيدرالية الهندية اليوم الخميس، عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا الى 258317 مع وفاة 4120 شخصا منذ صباح يوم الأربعاء، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 23 مليونا و703665 حالة مسجلة.

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وأفادت الوزارة على موقعها الالكتروني الرسمي بأنه لا تزال هناك ثلاثة ملايين و 710525 حالة نشطة في البلاد، بينما ارتفعت حالات الشفاء الى 19 مليونا و734823 شخصا.



--(بترا)