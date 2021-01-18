توسيع حملة التطعيم في فرنسا نهاية الشهر الجاري



الوكيل الاخباري -

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أعلنت فرنسا اليوم الاثنين، عن توسيع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، لتشمل الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ. ف. ب) عن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران قوله إن الهدف من الحملة الوصول إلى تطعيم مليون شخص نهاية الشهر، داعيا إلى الصبر لأن اللقاحات تصل تدريجيا، وتأخر مختبرات فايزربايونتيك في توصيل الجرعات.وأكد الوزير أن الوباء الذي تسبب بوفاة أكثر من 70 ألف شخص في فرنسا أدى إلى تقديم موعد حظر التجول حتى الساعة 00ر18 في أنحاء البلاد منذ السبت الماضي.