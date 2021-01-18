الإثنين 18-01-2021
الوكيل الاخباري

مطالبة برفع الحد الأدنى لمتقاعدي الضمان المبكر

وزير الاعلام السابق أمجد العضايلة يغرد عبر تويتر

التربية تخطط لتحويل مدارس في الرصيفة لنظام الفترتين

العثور على متغير جديد لكورونا في أميركا

العمل تعلن أخر موعد لاستقبال طلبات الالتحاق ببرنامج توكيد

تصريح جديد من الخصاونة حول فتح القطاعات

توسيع حملة التطعيم في فرنسا نهاية الشهر الجاري

الاقتصاد النيابية تبحث آثار كورونا على قطاع صالات الأفراح

هام من وزارة التربية الى اولياء الامور حول دوام طلبة المدارس

إحباط محاولة تسلل أشخاص من الأراضي السورية إلى الأردن

الإثنين، 18-01-2021 06:39 م

توسيع حملة التطعيم في فرنسا نهاية الشهر الجاري

بلازما كورونا



الوكيل الاخباري - أعلنت فرنسا اليوم الاثنين، عن توسيع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، لتشمل الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما.
اضافة اعلان

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ. ف. ب) عن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران قوله إن الهدف من الحملة الوصول إلى تطعيم مليون شخص نهاية الشهر، داعيا إلى الصبر لأن اللقاحات تصل تدريجيا، وتأخر مختبرات فايزربايونتيك في توصيل الجرعات.

وأكد الوزير أن الوباء الذي تسبب بوفاة أكثر من 70 ألف شخص في فرنسا أدى إلى تقديم موعد حظر التجول حتى الساعة 00ر18 في أنحاء البلاد منذ السبت الماضي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
فيروس-كورونا-1

العثور على متغير جديد لكورونا في أميركا

كورونا-2-1-1200x675

بريطانيا توسع عملية التطعيم ضد كورونا لتشمل 70 عاما

202004europe_germany_coronavirus

اكتشاف طفرة جديدة لفيروس كورونا في ألمانيا

new (Custom)

في هذه المدينة.. اكتشاف آيس كريم ملوث بفيروس كورونا

1265465465 (Custom)

فلسطين: 8 وفيات و524 إصابة جديدة بكورونا

nurse-stressed-sun

دراسة بريطانية تصدم المتعافين من كورونا

أخبار متعلقة
12202027103746521215040

فرنسا: حظر تجول ليلي لأسبوعين بسبب كورونا

https___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_201118132834-france-coronavirus-lockdown-1114

فرنسا بصدد إغلاق ثالث بسبب تدهور الحالة الوبائية

f

استئناف رحلات جوية بين فرنسا وبريطانيا

640

سلطنة عُمان: 648 إصابة جديدة بكورونا

_115110707_mediaitem115110704

بلجيكا تعلق الرحلات القادمة من بريطانيا وألمانيا تدرس القرار

xjO3rG4CU2Hiih9roEEMb9QI5QoAmmptrTFZ0V2x

وزير الصحة البريطاني: سلالة كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة