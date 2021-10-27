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الأربعاء، 27-10-2021 07:37 ص

توصية أمريكية بتطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما بلقاح فايزر

فايزر 2


الوكيل الإخباري - صوّت أعضاء لجنة استشارية أمريكية لصالح تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما بلقاح "فايزر" المضاد لكورونا، ما يمهد الطريق أمام تطعيم حوالي 28 مليون طفل في البلاد.

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وتضم اللجنة خبراء في الأمراض المعدية وعلماء متخصصين في المناعة وطب الأطفال، وأجرت تقييما للمعطيات التي جمعتها "فايزر" والسلطات الصحية.
ويشكل رأي هؤلاء الخبراء محطة أساسية في آلية الترخيص في الولايات المتحدة، إذ نادرا ما تخالفه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.


 وفي حال جاء تصويت الإدارة متماشيا مع رأي اللجنة، يصبح اللقاح عندها متاحا للأطفال من هذه الفئة العمرية.


وإذا حصل ذلك في غضون ساعات أو أيام قليلة، يمكن أن يصبح اللقاح متاحا لهؤلاء الأطفال اعتبارا من مطلع نوفمبر.


وفي نهاية المحادثات التي عقدتها اللجنة وبثت مباشرة على الانترنت، صوت أعضاؤها لصالح تلقي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما اللقاح، معتبرين أن فوائده تطغى على مخاطره (17 صوتوا لصالح تطعيم الأطفال فيما امتنع عضو واحد).


ويفترض أن يطمئن السماح بتطعيم الأطفال، عددا كبيرا من الأهالي القلقين من عودة التلاميذ إلى المدارس.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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