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الجمعة، 11-06-2021 07:15 م

توصية أوروبية بشأن لقاح أسترازينيكا

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الوكيل الإخباري - أوصت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الجمعة، بعدم تطعيم الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تسرب الدمّ من الشعيرات الدموية النادرة، بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لـ"كوفيد-19"، وقالت إنها تبحث في حالات الإصابة بالتهاب العضلة القلبية بعد التطعيم بجرعتي اللقاح.

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وأوضحت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي في بيان نقلته شبكة (يورونيوز) الأوروبية، أنها درست حالة ستة أشخاص عانوا من متلازمة تسرب الشعيرات الدموية، بعدما حصلوا على جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، وكان سابقاً تمّ الحديث عن ربط بين اللقاح المذكور وحدوث جلطات دموية نادرة، غير أن خبراء الصحة يقولون إن فوائده لا تزال تفوق بكثير مخاطره المحدودة.


وأكدت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي التي تتخذ من العاصمة الهولندية أمستردام مقراً لها، على وجوب إضافة متلازمة تسرب الشعيرات الدموية كأثر جانبي جديد في النشرة التوضيحية للقاح "أسترازينيكا"، علماً أن المتلازمة المذكورة تتسبب في تسرب الدم من أدق الأوعية الدموية إلى العضلات وتجاويف الجسم وينجم عنها تورم وانخفاض ضغط الدم.


وقالت وكالة الأدوية الأوروبية، إنها تواصل أبحاثها بشأن حالات التهاب العضلة القلبية لدى عدد محدود من الأشخاص الذين أصيبوا بحالات مرضية بعد حصولهم على لقاحات من إنتاج شركة "فايزرـ بوتنيك" أو"موديرنا".


وخلصت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي إلى أن "ثمة حاجة إلى مزيد من المراجعة والتحليل لتحديد ما إذا كانت هناك علاقة سببية بين تلك الحالات وبين اللقاحات، معربة عن توقعها بأن تنتهي من تلك المراجعات في شهر تموز المقبل.

 

المصدر : بترا 

 

 




 

 


 

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