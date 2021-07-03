السبت 03-07-2021
الوكيل الاخباري

عودة برنامج الوكيل اعتبارا من غد الأحد

محافظ إربد لـ الوكيل: وفاة شاب سقط من أعلى جسر في المحافظة والتحقيقات لا تزال جارية

الملك يهنئ الرئيس الإيراني الجديد

ارتفاع حالات كورونا النشطة في الأردن

في سابقة عالمية .. ألمانيا تصدر توصية بخلط لقاحات كورونا

لمن تجاوز الـ 40.. التوجه لهذه المراكز دون موعد مسبق 'أسماء'

أسعار الذهب السبت 3/7/2021

وفيات السبت 3/7/2021

الأردن يحتل المرتبة الـ23 عالمياً بالدول الأقل سعادة.. تعرف على مرتبته عربياً

الهياجنة: المطاعيم هي الوسيلة الرئيسية لبناء مجتمع مقاوم لـ'كورونا'

عاجل

محافظ إربد لـ الوكيل: وفاة شاب سقط من أعلى جسر في المحافظة والتحقيقات لا تزال جارية

السبت، 03-07-2021 08:21 ص

من " الصحة العالمية "

توصية بإجراء اختبارات كورونا بالمدارس تحسّبا من إغلاقها

620212473520424679873
أحد المدارس الحكومية - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة، أن بعض الظروف تحتم إجراء اختبارات كوفيد-19 في المدارس لتفادي اغلاقها وأيضا للحد من التأثيرات "الضارة" للتعليم عن بعد.

اضافة اعلان

وفي بيان مشترك مع اليونيسف واليونيسكو، قال هانز كلوغه مدير القسم الأوروبي في منظمة الصحة العالمية إن "أشهر الصيف توفر فرصة قيّمة للحكومات لوضع مجموعة إجراءات صحيحة تساعد على تجنب اللجوء الى اغلاق المدارس مع الحفاظ على معدلات إصابات منخفضة".


وأضاف أن إغلاق المدارس "كما شهدناه له تأثيرات ضارة على التعليم والسلامة العقلية والاجتماعية لأطفالنا وشبابنا".


وكلوغه الذي دعا مرارا البلدان في المنطقة الأوروبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية الى معالجة التأثيرات الصحية المرتبطة بالتعليم عن بعد، أكد انه "لا يمكننا السماح للجائحة بسرقة تعليم الأطفال وتنميتهم".


ووفقا للتوصيات الجديدة التي نُشرت الجمعة، يجب إعطاء الأولوية في اختبارات المدارس للأطفال الذين يعانون من أعراض تنفسية حادة "مهما كانت درجة خطورتها" وفي حال كانوا ينتمون الى مجموعات معرضة للخطر.
وأشارت منظمة الصحة العالمية ايضا الى ضرورة اخضاع الطلاب المخالطين بدون أعراض لاختبارات.


وقالت المنظمة إنها لا توصي بإجراء أي اختبارات في المدارس التي لم يتم اكتشاف إصابات بفيروس كورونا فيها.


وقسم أوروبا في منظمة الصحة العالمية مسؤول عن 53 بلدا ومنطقة، بالإضافة لبعض البلدان في آسيا الوسطى.


وبالنسبة لوكالات الأمم المتحدة، فإن إغلاق المدارس "يجب أن يُنظر إليه فقط كملاذ أخير" عندما يكون هناك تفشٍ في الإصابات لا يمكن السيطرة عليه.

 

المصدر : بوابة الأهرام 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120204211725883644095

ارتفاع حالات كورونا النشطة في الأردن

المانيا

في سابقة عالمية .. ألمانيا تصدر توصية بخلط لقاحات كورونا

image

لمن تجاوز الـ 40.. التوجه لهذه المراكز دون موعد مسبق 'أسماء'

3202128225426229461967

الهياجنة: المطاعيم هي الوسيلة الرئيسية لبناء مجتمع مقاوم لـ'كورونا'

2

جنوب إفريقيا تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

كورونا

البوسنة ترصد أول إصابة بالمتحور الهندي لكورونا

أخبار متعلقة
ww

استقالة وزير الصحة البريطاني لانتهاكه إجراءات الحد من كورونا