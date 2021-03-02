الثلاثاء 02-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مواطنون: إنتظار طويل للفحص المخبري لكورونا في مركز صحي وادي السير

مستشفى الامير حمزة لـ الوكيل : الانتهاء من الصيانة قريبا ونستقبل المرضى في العيادات

التربية : تعديلات على أسس النجاح والاكمال والرسوب للعام الدراسي الحالي

عمان تتزين بيومها بمناسبة مئوية الدولة الأردنية - فيديو

الناصر لـ برنامج الوكيل حول شكوى بشأن التعيين : حصل خطأ وتم الغاء التعيين

التعديل الوزاري حديث الصالونات السياسية

عام على تسجيل أول إصابة بكورونا في المملكة

مواطنون يناشدون الجهات المعنية بإعادة النظر في قرار حظر التجول الجزئي ليلاً

فصل الكهرباء عن مناطق في إربد وجرش غداً

أسعار الذهب الثلاثاء 2/3/2021

الثلاثاء، 02-03-2021 09:04 ص

من قبل "الصحة العالمية"

توصية بعدم استخدام هيدروكسي كلوروكين للوقاية من كورونا

220212515725885848318
شعار منظمة الصحة العالمية


الوكيل الإخباري - أوصت لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء بعدم استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين للوقاية من فيروس كورونا وقالت إنه ليس له أثر كبير على المصابين بالفعل.

اضافة اعلان

وقال فريق خبراء مجموعة تطوير المبادئ التوجيهية بمنظمة الصحة في المجلة الطبية البريطانية إنه ينبغي عدم استخدام هيدروكسي كلوروكين المضاد للالتهابات في مكافحة الجائحة وإنه "لا يستحق" عناء البحث في مزيد من الدراسات بخصوص العلاجات المحتملة لكوفيد-19.


وقال الخبراء إن هذه "التوصية القوية" تستند إلى أدلة على درجة عالية من اليقين توصلوا إليها من خلال ست تجارب عشوائية شملت أكثر من ستة آلاف مشارك ممن يُعرف بتعرضهم لكوفيد-19 ومن لا يُعرف بتعرضهم له.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روج لذلك العقار على أنه علاج فعال لكوفيد-19. وقال في مارس آذار إنه يتناوله، حتى بعد أن قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية بعدم ثبوت فعاليته ودرجة أمانه.

 

وتصدر المنظمة التوجيهات، التي يمكن تحديثها مع ظهور أدلة جديدة، لنصح الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية بشأن كيفية التعامل مع ذلك المرض التنفسي ومساعدتهم في اتخاذ قرارات أفضل بشأن المرضى.

لكن خبراء منظمة الصحة العالمية قالوا "اللجنة تعتبر أن هذا العقار لم يعد من أولويات البحث وأن الموارد يجب أن توجه بدلا من ذلك لتقييم عقاقير أخرى واعدة للوقاية من كوفيد-19".

 

المصدر : سبق

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
1047751110_0_308_3078_1974_1000x541_80_0_0_a958ad7763607d82fd5f27033374dc85

الصحة العالمية: كورونا لن ينتهي قبل نهاية العام

603ddce442360402dd78fc25

هدية من الصين.. وصول 50 ألف جرعة من لقاح كورونا للعراق

603d85194c59b7583219cff3 (1)

كندا تنصح بتجنب استخدام لقاح أسترازينيكا لمن تجاوزوا 65 عاما

ffff

السعودية : لا حج بدون لقاح كورونا

كورونا-وفيات

انخفاض إصابات ووفيات كورونا في بريطانيا

كورونا-أمريكا-3

تركيا تعلن بدء مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها

أخبار متعلقة
ZJFS2JWUFVHZFIRRTV7GOOGOME

الصحة العالمية: أقل من 10 بالمئة من سكان العالم لديهم المناعة ضد كوفيد-19

6864d390-5e34-11ea-bbb8-dc5627be8abb

الصحة العالمية تزف بشرى: إصابات كورونا انخفضت إلى النصف خلال 5 أسابيع

202121074333653DG

منظمة الصحة العالمية تحذّر من إهمال دراسة كورونا طويل الأمد

unnamed

الصحة العالمية تكشف سبب تخوفها رغم تسجيل انخفاض حالات الإصابة بكورونا

ET-corona_7

إصابات كورونا العالمية تقترب من 103 ملايين حالة

1202127151515806322698

فريق الصحة العالمية يزور سوق ووهان الصيني