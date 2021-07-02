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الجمعة، 02-07-2021 08:19 م

توصية طبية مهمة للحاصلين على لقاح أسترازينيكا

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 الوكيل الاخباري - أوصت هيئة استشارية ألمانية من تلقوا جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بالحصول على جرعة ثانية من لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي.اضافة اعلان


واستشهدت لجنة اللقاحات الألمانية، المعروفة باسم "ستيكو"، بدراسات تظهر استجابة مناعية "متفوقة بشكل ملحوظ" من مزيج من أسترازينيكا مع جرعة ثانية من لقاح "رنا المرسال" مقارنة بجرعتين من أسترازينيكا.

وفي مسودة توصية، الخميس، دعت اللجنة إلى فترة لا تقل عن 4 أسابيع بين الجرعتين.

وتستخدم ألمانيا لقاحي فايزر ومودرنا وهي من لقاحات "رنا المرسال".

 




 

 


 

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