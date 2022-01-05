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الأربعاء، 05-01-2022 08:02 ص

توصية عاجلة بشأن جرعة فايزر المعززة في أمريكا

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الوكيل الإخباري - أوصت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، بتقليص الفترة الفاصلة بين الجرعة الثانية من لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لكوفيد-19، والجرعة المعززة إلى 5 أشهر بدلا من 6.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الاثنين، بتقليص الفترة الزمنية بين الجرعة الثانية والمعززة، والسماح باستخدام جرعة ثالثة من لقاح فايزر-بيونتيك للأطفال من 12 إلى 15 عاما.

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وأوصت المراكز أيضا بأن يتلقى الأطفال، الذين يعانون من ضعف في المناعة بأي شكل من الأشكال وتتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما جرعة إضافية من اللقاح بعد 28 يوما من الجرعة الثانية.


ويعد لقاح فايزر-بيونتيك الوحيد المتاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما في الولايات المتحدة.


وكانت قد صرحت به إدارة الغذاء والدواء الأميركية في أواخر أكتوبر العام الماضي.
ولم تغير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التوصية المتعلقة بالفاصل الزمني بين الجرعة الثانية والمعززة للأشخاص الذين تلقوا لقاح جونسون آند جونسون أو مودرنا والذي يظل عند شهرين بالنسبة للقاح جونسون و6 أشهر لمودرنا.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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