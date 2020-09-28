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الإثنين، 28-09-2020 06:40 م

توضيح حكومي حول إقامة مقبرة لجميع المتوفين بكورونا

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الوكيل الاخباري- مجدي الباطية - نفت الحكومة أن يكون هناك قرار بتخصيص مقبرة لدفن وفيات فيروس كورونا في إقليم الجنوب وتحديدا بمنطقة اللجون في الكرك. 
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وقالت عبر منصة حقك تعرف، مساء الأحد، "تقوم خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالتنسيق مع المحافظين في جميع محافظات المملكة، لتحديد موقع خاص لدفن المتوفين بفيروس كورونا المستجد في كل محافظة في حال تطلب الأمر ذلك".

وأشارت إلى أنّه يتم تخصيص هذا الموقع غالباً كجزء من المقابر المقامة أساسا، ولم يتم بحث أو اقتراح موضوع إقامة مقبرة لجميع المتوفين بفيروس كورونا في جنوب المملكة أو في أي من مناطق المملكة. 

ولفتت في منشورها عبر منصتها الرسمية: فيما يتعلق بمنطقة اللجون، فقد قرر مجلس بلدية الكبرى تخصيص جزء من المقبرة المقامة أساسا لدفن المتوفين بالفيروس أسوة بجميع المحافظات. 

 




 

 


 

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