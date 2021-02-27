توضيح حول تعميم رئيس الوزراء الذي سيبدأ غدًا الأحد

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد إن الديوان سيتابع تعميم رئيس الوزراء بالالتزام في الحد الأدنى للموظفين اعتبارا من يوم الأحد.وأضاف في تصريحات للتلفزيون الأردني السبت، أنه تم التعميم على كافة موظفي الديوان في البلديات والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة، بمراقبة الالتزام بتعميم رئيس الوزراء بخصوص الحد الأدنى من الموظفين البالغ 30% الا اذا اقتضت الحاجة ليكون الحد الأعلى 50%.وبين أن ديوان المحاسبة يقوم بتزويد رئيس الوزراء بكشف تفصيلي بعدد المخالفات للأفراد والمؤسسات الحكومية صباح كل يوم خميس، والعقوبات المفروضة لا تختلف عن العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للأفراد في القطاعين العام والخاص.