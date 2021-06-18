الجمعة 18-06-2021
الوكيل الاخباري

وزير الصحة: دراسة تطعيم الأطفال في المدارس بلقاحات كورونا

وزير الصحة : المملكة ستسجل نحو 3000 إصابة يوميا

التربية : مراكز امتحانات ' التوجيهي ' جاهزة

غرق طفل في قناة الملك عبدالله في دير علا

اقتراح حكومي للتعامل مع الإعلام الإلكتروني

1323 جرعة جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين

تشييع جثمان العميد محمود عواد مدير شرطة مأدبا - صور

الفايز: إنشاء حساب مستقل باسم المخاطر السياحية لتقديم تسهيلات مالية

تشكيل لجنة عربية برئاسة الأردن لوضع إطار تنظيمي للإعلام الإلكتروني

الجمعة، 18-06-2021 06:20 م

توضيح سبب الإصابة بفيروس كورونا حتى بعد التطعيم!

174192


الوكيل الاخباري - أوضح طبيب الأمراض المعدية الروسي وكبير الأطباء في مركز "إينفيترو سيبير"، أندريه بوزدنياكوف، "سبب إمكانية إصابة الشخص بفيروس كورونا رغم تطعيمه باللقاح المضاد للفيروس".

اضافة اعلان


وقال بوزدنياكوف: "إن بعض الأشخاص الذين يمكن أن يصابوا بفيروس كورونا المستجد رغم تلقيهم اللقاح، يعود إلى خصائص جهاز المناعة لديهم".
وأشار الطبيب إلى أنه "يمكن لهؤلاء الأشخاص المطعمين ضد فيروس كورونا المستجد، بسهولة تلقي العدوى ونقلها للآخرين".

 

لماذا لا يزال الناس يصابون بفيروس كورونا بعد التطعيم؟
السؤال الذي لا يزال يشغل بال الكثير من الأشخاص، هو لماذا لا يزال الناس يصابون بفيروس كورونا المستجد رغم تلقيهم اللقاح، وبحسب الطبيب بوزدنياكوف، يعود هذا "إلى السمات الخاصة للجهاز المناعي لكل شخص، بسبب خصائصهم الفردية، فبعض الأشخاص لا يستجيبون للمرض، وآخرون قد تكون الجرعة المعيارية للقاح بالنسبة لطبيعة مناعتهم غير كافية أو على العكس مفرطة".


وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، فإن اللقاح دواء معقد معدّل للمناعة، لذلك، قد تختلف استجابة الجسم، ويقول مصنّعو اللقاح صراحة إنه لا يوجد لقاح يوفر حماية بنسبة 100%.


وتابع: "يمكن لجرعة فيروسية معدية كبيرة نقل الفيروس حتى من خلال دفاع مناعي جيد. لذلك، حتى أولئك الذين تم تطعيمهم، فمن الأفضل استخدام التدابير الوقائية وحماية أنفسهم، على الأقل الحفاظ على المسافة الاجتماعية وتجنب الأماكن المزدحمة".

 

وأكّد الطبيب أنه "مع ذلك، حتى مع وجود حمولة فيروسية عالية، ستبدأ عملية الدفاع المناعي عندما يواجه الجسم فيروسا مألوفا، وسيعمل "الغلوبولين المناعي جي" وسيكون المرض خفيفًا، حتى لو تطور.


وأضاف: "إنه وفقًا للبيانات التي نعرفها، يمرض الأشخاص بعد التطعيم بسهولة أكبر دون حدوث تلف في الرئة واضطرابات وتجلط الأوعية الدموية الكبيرة. كل هذا يقترب قدر الإمكان من "ARVI" المعتاد ( العدوى الفيروسية التنفسية الحادة) مع متلازمة الوهن الطفيف".


وتابع: "بالطبع، حتى هذا المرض مزعج، لكنه على الأقل ليس خطيرا للغاية، ويمكن اعتباره بالفعل ميزة كبيرة".

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20210311_1615478698-436

قطر: 46 بالمئة من السكان حصلوا على اللقاح ضد كورونا

رررر

الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تتجاوز الـ17 ألفا

نيو

رئيس وزراء نيوزيلندا تتلقى الجرعة الأولى من لقاح فايزر

الصحة العالمية

الصحة العالمية تؤكد وجود دلتا كورونا في 80 دولة

كك

مصدر روسي: نصمم دواء ضد كوفيد-19 على شكل علكة

لقاح

نصيحة من عالم روسي بخصوص التطعيم لمكافحة سلالة كورونا الهندية

أخبار متعلقة
20210311_1615478698-436

قطر: 46 بالمئة من السكان حصلوا على اللقاح ضد كورونا

جونسون

رئيس وزراء بريطانيا : من السابق لأوانه رفع الإغلاق العام

1fc138b6-ce0d-4615-a787-bbb563fb7fee

الصحة العالمية تؤكد: اللقاحات الحالية آمنة للحامل والمرضع

ل

الصين تقر الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك للأطفال من سن الثالثة

56250801_303

إعلامية سورية تعلن إصابتها بكورونا بعد تلقيها جرعتي اللقاح ضد كورونا

'

الفلبين توافق على الاستخدام الطارئ للقاح ' فايزر' للأطفال