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البلبيسي: أوميكرون أقل وطأة من "دلتا" لكنه أسرع انتشاراً

الأحد، 12-12-2021 01:32 م

توقعات بريطانية بإصابة 175 ألف شخص بمتحور أوميكرون

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الوكيل الإخباري-كشف تقرير بريطاني جديد أن انتشار متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا قد يؤدي إلى نمو جدي لعدد الإصابات والوفيات الجديدة.

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وقدت مؤلفو التقرير الذين نشرته مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي سيناريوين، متفائل ومتشائم، لتطور الجائحة في بريطانيا ابتداء من 1 ديسمبر الجاري إلى 30 أبريل القادم. ويقضي السيناريو الأول بأن مناعة سكان البلاد ستكون مرتفعة وستحافظ اللقاحات على فعاليتها. وفي هذه الحالة قد يبلغ عدد الإصابات الجديدة بكورونا ألفي شخص يوميا، فيما سيزداد إجمالي عدد المصابين الذين يتم نقلهم إلى المستشفى إلى 175 ألف شخص. وبينهم قد تصل حصيلة الضحايا إلى نحو 27 ألف شخص.


وحال تحقق السيناريو المتشائم قد يتضاعف عدد الناس الذين يحتاجون إلى المساعدة الطبية، مقارنة مع مؤشرات يناير عام 2021. وسيبلغ عدد حالات الاستشفاء 492 ألفا والوفيات 74,8 ألف.


ويرى أحد أهم مؤلفي هذا البحث، روزانا بيرنارد، أنه سيكون اتخاذ الاجراءات المعتدلة حال تطور الوباء وفق السيناريو المتفائل كافيا لردع متحور "أوميكرون" وستقتصر على الحد من إجراء الفعاليات الجماعية ووقف عمل المؤسسات الترفيهية ونقل الناس على العمل عن بعد.


ودققت: "لكن السيناريو المتشائم يقضي بأنه سيكون من الضروري اتخاذ إجراءات أكثر شدة للحفاظ على عمل خدمة الصحة الوطنية".


وقد تم تسجيل متحور "أوميكرون" الجديد في نحو 60 دولة، بما فيها بريطانيا التي أصيب فيها بهذه السلالة بالذات أكثر من 600 شخص. وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن السلطات البريطانية تبدأ تنفيذ خطة "ب" التي تقضي بتشديد الإجراءات المضادة للوباء، وخاصة شهادات كورونا الإجبارية وارتداء أقنعة الوجه في وسائل النقل العام والمحلات التجارية.

 

روسيا اليوم

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