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الإثنين، 19-10-2020 12:46 م

توقيع اتفاقية لتوزيع اللقاح الروسي ضد كورونا في الهند

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الوكيل الاخباري – أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن توقيع اتفاقا مع شركة الأدوية الهندية "Mankind Pharma" في العاصمة نيودلهي بهدف تسويق وتوزيع اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في الهند.

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وكتبت صحيفة "Livemint" الهندية نقلا عن مصادر خاصة أن شركة الأدوية في الهند وقعت اتفاقا على توزيع ونشر اللقاح الروسي في البلاد بعد تسجيله قانونيا.


وأشارت الصحيفة إلى أن لا تأكيد رسمي لهذا الاتفاق حتى الآن، لكن من المحتمل أن يتم ذلك هذا الأسبوع.


يذكر أن شركة الأدوية الهندية RDIF باشرت بإجراء التجارب السريرية للقاح الروسي "سبوتنيك V" وباتت في مراحل متقدمة نسبيا.


وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم الاثنين، بأن عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس "كوفيد-19" ازداد في الهند خلال الــ24 الساعة الأخيرة بأكثر من 55.7 ألف حالة، وبذلك تجاوز إجمالي عدد الحالات المسجلة 7.55 مليون حالة.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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