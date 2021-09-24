الجمعة 24-09-2021
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الجمعة، 24-09-2021 04:52 م

تونس: إلغاء حظر التجوال اعتبارا من يوم غد السبت

تونس


الوكيل الإخباري - قررت السلطات التونسية إلغاء حظر التجوال الذي كان مفروضا بسبب جائحة كورونا في كامل البلاد اعتبارا من يوم غد السبت. 

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وجاء في بيان صادر اليوم الجمعة عن رئاسة الجمهورية، أن الرئيس قيس سعيد قرّر بعد الاطلاع على رأي وزارة الصحة وقاعة عمليات إدارة جائحة كوفيد-19، إلغاء منع تجول الأشخاص والعربات بكامل البلاد وذلك بداية من يوم السبت 25 أيلول .


كما قرر السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بالحضور أو المشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات العامة والخاصة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة.


وقد تم تحديد طاقة الاستيعاب بـ 50 بالمئة بالنسبة للفضاءات المغلقة والفضاءات المفتوحة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي مترا واحدا على الأقل، وتطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها.

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