الأحد 16-01-2022
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الأحد، 16-01-2022 12:12 م

تونس: اصابات كورونا تتجاوز 9 آلاف في يوم واحد

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الوكيل الاخباري- سجلت تونس 9569 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات اربع وعشرين الماضية وفق بيانات وزارة الصحة التي أعلنت وفاة ستة أشخاص بالفيروس.

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وأوضحت الوزارة، في بيانها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أنّ اجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء بلغ 25 ألفا و777، في حين بلغ إجمالي المتعافين 703 آلاف و514 شخصا بعد تسجيل 395 حالة تعاف امس.


وأشارت إلى أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بلغ 519، وعدد المقيمين بأقسام العناية المركزة 123 في حين يخضع 25 شخصا للتنفس الاصطناعي.


في سياق متصل، قال مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية بوزيد النصيري في تصريحات اعلامية إنّه تمّ إغلاق 122 مؤسسة تربوية و373 فصلا بسبب توسع انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنّه لن يتم السماح للعاملين بالمؤسسات التربوية بدخولها دون التلقيح بأحد المطاعيم الخاصة بالفيروس.

 

المصدر: بترا

 

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