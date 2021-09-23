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الخميس، 23-09-2021 06:36 م

تونس.. الخوف من كورونا تسبب في ارتفاع عدد وفيات داء الكلب

كلاب


الوكيل الإخباري - صرحت منسقة البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب بوزارة الصحة في تونس كوثر حرابش، بأن الخوف من الإصابة بفيروس كورونا كان سببا في ارتفاع وفيات داء الكلب.

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وأفادت حرابش في تصريح لإذاعة موزاييك أن تونس سجلت منذ بداية السنة وحتى منتصف الشهر الجاري 5 وفيات بداء الكلب، مشيرة إلى أن الرقم مرتفع وأنه لم يقع تسجيله منذ 6 سنوات.


و أرجعت السبب لانتشار الكلاب الشاردة في الشوارع ونقص وعي الشخص بخطورة هذا الداء ورفضه التوجه إلى مراكز الصحة العمومية في حال تعرضه للعض أو الخدش أو اللحس من كلب على جرح مفتوح بالإضافة الخوف من عدوى فيروس كورونا في المستشفيات في حال الذهاب للعلاج.


وأشارت حرابش إلى أن 40 ألف شخص يتلقون سنويا علاج داء الكلب، مؤكدة أن العلاج يقدم مجانا في كل مراكز الصحة العمومية بالإضافة إلى مجانية تلقيح الحيوانات.


وأوضحت أن تونس لم تتمكن بعد من القضاء نهائيا على داء الكلب، وأن هذه الخطوة تستوجب تسجيل صفر إصابات أو وفيات لدى الحيوان والإنسان على حد سواء.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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