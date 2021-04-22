تونس : العناية المركزة وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى

الوكيل الإخباري - أفادت مصادر طبية، اليوم الخميس، بأن وحدات العناية المركزة في تونس وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى على وقع تفشي كورونا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية".

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من جانبه صرح عضو في اللجنة العلمية في تونس لرويترز، بأن المنظومة الصحية في البلاد على وشك الانهيار.



وفي وقت سابق، طالب فوزي مهدي وزير الصحة التونسي المواطنين بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن كل مواطن مسؤول عن صحته.



وبحسب تصريحات له نقلها موقع قناة "نسمة" التونسي، قال وزير الصحة إن اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا لم تقترح فرض حجر صحي شامل، وإنما اقترحت عزل المعتمديات التي تُسجل ارتفاعا في عدد الإصابات.



ومعلقا على عدم اقتراح اللجنة العلمية لموضوع الحجر قال مهدي: إن الحلول واضحة، ولا تتطلب قرارات حكومية، مشيرا إلى أن كل مواطن مسؤول عن صحته.



تصريحات وزير الصحة التونسي جاءت خلال جلسة استماع له في مجلس نواب الشعب، مؤكدا على ضرورة التقيّد بالإجراءات الوقائية والحرص على ارتداء الكمامات وغسل اليدين وتجنب الأماكن المغلقة و المكتظة.



يشار إلى أن منحنى الإصابات في تونس كان قد أخذ في التصاعد الفترة الماضية، إلى الحد الذي أصبحت معه غرف العناية الفائقة غير قادرة على استيعاب مرضى فيروس كورونا بحسب تصريحات لمسؤولين تونسيين.

سبوتنيك عربي