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تونس: اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تقترح تلقيح الأطفال من 12 سنة

الأربعاء، 24-11-2021 08:07 م

تونس: اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تقترح تلقيح الأطفال من 12 سنة

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الوكيل الإخباري- اقترحت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تونس خلال اجتماع تطعيم الأطفال من 12 سنة فما فوق ضد كورونا.

كما اقترحت أيضا إخضاع الأطفال الوافدين من الخارج من الفئة العمرية الأقل من 18 سنة لوجوبية الاستظهار بنتيجة تحليل مخبري PCR سلبية للدخول إلى تونس، وفق ما أفاد به عضو اللجنة محجوب العوني.

وقال العوني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن المقترح الخاص بانجاز التلاقيح لفائدة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم أو تفوق 12 سنة يهدف إلى التوقي من انتشار العدوى بين التلاميذ خصوصا بعد اكتشاف جيوب للفيروس ببعض المدارس العمومية والخاصة.

كما أوضح أيضا أن فرض الاستظهار بنتيجة التحليل المخبري لمن سنهم دون 18 سنة من بين المسافرين الوافدين إلى تونس، يهدف إلى مجابهة مخاطر تسرب الفيروس إلى تونس عبر هذه الفئة التي لم تكن معنية بهذا الإجراء الوقائي.

وصرح بأن إصابات كورونا المكتشفة مؤخرا ببعض المدارس كان ظهورها نتيجة لعودة حالات حاملة للفيروس من الخارج.

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المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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