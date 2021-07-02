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الجمعة، 02-07-2021 06:56 م

تونس .. انقطاع الكهرباء يؤدي إلى تلف عدد من لقاحات كورونا

تونس


الوكيل الإخباري - أدى انقطاع التيار الكهربائي في ولاية توزر، جنوب تونس، إلى تلف عدد من لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19"من أصناف مختلفة، وفق ما أفادت وسائل إعلام تونسية.

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وقال فؤاد براني، رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية في الإدارة الجهوية للصحة بولاية توزر، إن انقطاع التيار الكهربائي وتعرض المولد الكهربائي الاحتياطي إلى عطل أدى إلى تلف 1634 جرعة من لقاحات كورونا.


وكشف براني أنه سيتم فحص كل اللقاحات للتأكد من صلاحيتها، مشيرا إلى أنه السلطات المحلية ستجلب لقاحات من ولاية قفصة، الواقعة شمال توزر، لتلقيح المواطنين.


وكانت السلطات التونسية فرضت إغلاقا جزئيا في العاصمة اعتبارا من أمس الخميس تمنع بموجبه كافة التجمعات، في وقت تسجل فيه البلاد حصيلة وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.


وحظرت الحفلات العامة والخاصة والتظاهرات الرياضية والثقافية  حتى 14 يوليو في ولايات العاصمة الأربع تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس، وولايتي سوسة والمنستير الساحليتين، بالإضافة إلى أربع ولايات داخل البلاد متضررة بشدة من تفشي الوباء، هي باجة وسليانة شمال غربي البلاد، وزغوان شمال، والقيروان وسط تونس.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 

 




 

 


 

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