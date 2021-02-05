تونس تتخطى 7 آلاف وفاة بكورونا

الوكيل الاخباري - تجاوز عدد الوفيات في تونس جراء فيروس كورونا عتبة السبعة آلاف حالة، وذلك حسب ما اعلنته وزارة الصحة التونسية.

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وأعلنت الوزارة في بيان لها عن تجاوز عدد الوفيات 7 آلاف، إثر تسجيل 68 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ آذار الماضي إلى 7048 وفاة.



كما اعلنت الوزارة عن تسجيل 1270 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات الى 213 ألفًا و 949، بينما بلغ عدد المتعافين 169 ألفًا و300 حالة.



--(بترا)

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