الجمعة 05-02-2021
الوكيل الاخباري
 

المركز الوطني لإدارة الازمات يؤكد ضرورة التسجيل على المنصة للقادمين برا

إيطاليا: ضحايا كورونا يتجاوزون الـ90 ألفا

المغرب يعلن تمديد حظر التجول لأسبوعين

الأمانة تنفي اعتداء كوادرها على مسن

الارصاد تنشر اخر تطورات المنخفض الجوي

المفرق : اغلاق نفق حوشا بسبب الامطار الغزيرة

عبيدات : وزارة الصحة لن توصي بالإغلاقات الكاملة

لا قرار جديد حول اعادة تقديم الأراجيل حتى نهاية الشهر الحالي

وزير التربية والتعليم يوجه رسالة

إعلان خطة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

الجمعة، 05-02-2021 11:24 ص

تونس تتخطى 7 آلاف وفاة بكورونا

thumbs_b_c_912a9f076e8a08fd26a07cfd66594cea


الوكيل الاخباري - تجاوز عدد الوفيات في تونس جراء فيروس كورونا عتبة السبعة آلاف حالة، وذلك حسب ما اعلنته وزارة الصحة التونسية.

اضافة اعلان

وأعلنت الوزارة في بيان لها عن تجاوز عدد الوفيات 7 آلاف، إثر تسجيل 68 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ آذار الماضي إلى 7048 وفاة.


كما اعلنت الوزارة عن تسجيل 1270 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات الى 213 ألفًا و 949، بينما بلغ عدد المتعافين 169 ألفًا و300 حالة.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
istock-1215697335

دراسة تحدد موعد عودة الحياة إلى طبيعتها كما كانت قبل كورونا

1 (2)

انخفاض اعداد الاصابات بفيروس كورونا في غزة

e74ef592-30f8-455f-8ce1-a145d92705b9

أطباء يكشفون علاقة مفاجئة بين كورونا وجراحات التجميل

فحص-كورونا-الاردن

إيطاليا: ضحايا كورونا يتجاوزون الـ90 ألفا

thumbs_b_c_5d3c40c08c004e646858f745559d4cf8

المغرب يعلن تمديد حظر التجول لأسبوعين

كورونا-023

الصحة البريطانية: إنخفاض وفيات كورونا

أخبار متعلقة
aa8321c7b6174f89df06d8da73d15aef

الهند: 234 وفاة و 18139 إصابة جديدة بكورونا

6155489ae34c1a9d3091ad96ed528b77

كندا تتخطى حاجز 635 ألف إصابة بكورونا منذ بداية الوباء

5ff790a6438cd

تونس تسجل 48 وفاة و 2373 إصابة جديدة بفيروس كورونا

3999

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ88 مليونا

كورونا

الجزائر: 6 وفيات و262 إصابة جديدة بكورونا

1005231706741831982

روسيا.. استقرار في الإصابات اليومية بكورونا