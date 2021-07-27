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الثلاثاء، 27-07-2021 07:40 ص

تونس تستلم من الولايات المتحدة مليون لتر من الأكسجين

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أسطوانات الأكسجين


الوكيل الإخباري - حطت مساء الاثنين في مطار قرطاج الدولي التونسي طائرة عسكرية تونسية محملة بـ310 أسطوانات تحتوي على مليون لتر من الأكسجين، ممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية.

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وسيتولى الجيش التونسي توزيع هذه الأسطوانات على عدة مؤسسات طبية في مناطق مختلفة من البلاد، للمساهمة في مواجهة جائحة كورونا.


وأعربت الرئاسة التونسية عن "خالص عبارات الشكر والامتنان للولايات المتحدة الأمريكية على هذا المد التضامني الهام"، مؤكدة أن هذه المبادرة "تعكس مدى متانة علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين".

المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

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